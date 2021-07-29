Англия

Нидерландский защитник вернулся в большой футбол.

Ливерпуль в рамках контрольного поединка встречался с Гертой и потерпел поражение со счетом 3:4.

На 69 минуте встречи на поле появился Вирджил ван Дейк. Нидерландский защитник сыграл за Ливерпуль впервые за девять месяцев.

Отметим, что ван Дейк получил серьезное повреждение связки колена в столкновении с голкипером Эвертона Джорданом Пикфордом.

В прошлом сезоне защитник успел провести восемь поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.

Напомним, что Ливерпуль готовит продление контрактов со своими лидерами, в числе которых находится и Ван Дейк.