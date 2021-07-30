Англия

В этом новом комплекте "красные дьяволы" будут выступать в гостевых матчах сезона-2021/22.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте презентовал новый гостевой комплект формы на предстоящий сезон-2021/22.

Новая экипировка "красных дьяволов" для выездных матчей от компании Adidas выполнена в бело-голубых цветах. Шорты футболистов будут в синем цвете с красными вставками.

Также отмечается, что форма ссылается на комплект экипировки с сезона-1990/91, которая является одной из самых популярных в клубе.

Напомним, в первом туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Лидса. Игра состоится 14 августа.