Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте презентовал новый гостевой комплект формы на предстоящий сезон-2021/22.

Новая экипировка "красных дьяволов" для выездных матчей от компании Adidas выполнена в бело-голубых цветах. Шорты футболистов будут в синем цвете с красными вставками.

➡ Introducing our brand new 2021/22 @adidasfootball away kit, as narrated by @Official_JCC.



