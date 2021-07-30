В этом новом комплекте "красные дьяволы" будут выступать в гостевых матчах сезона-2021/22.
ФК Манчестер Юнайтед
30 июля 2021, 12:40
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте презентовал новый гостевой комплект формы на предстоящий сезон-2021/22.
Новая экипировка "красных дьяволов" для выездных матчей от компании Adidas выполнена в бело-голубых цветах. Шорты футболистов будут в синем цвете с красными вставками.
Также отмечается, что форма ссылается на комплект экипировки с сезона-1990/91, которая является одной из самых популярных в клубе.
Напомним, в первом туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Лидса. Игра состоится 14 августа.