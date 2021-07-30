31-летний хавбек остается Кинг Пауэр.
Марк Олбрайтон, Getty Images
30 июля 2021, 21:21
Английский Лестер объявил о продлении контракта с хавбеком Марком Олбрайтоном.
Новое соглашение с 31-летним полузащитником будет действовать три года, до 2024 года.
Напомним, Олбрайтон перешел в Лестер в 2014 году из Астон Виллы. С тех пор футболист провел в стане "лис" 253 матча.
В сезоне-2015/16 полузащитник стал чемпионом АПЛ, а в минувшем сезоне добыл Кубок Англии.
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