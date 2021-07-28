Англия

Футболисты английского клуба в гостевых поединках будут выступать в футболках мятного цвета.

Лестер на своем официальном сайте представил новый комплект выездной формы на предстоящий сезон-2021/22.

Новая форма от компании Adidas выполнена в шахматном стиле и использует цвета мяты. Логотипы спонсоров, как и воротник выполнены в темно-синем цвете.

Напомним, в прошедшем сезоне Лестер набрал 66 очков и занял пятое место в турнирной таблице АПЛ.