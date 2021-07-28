Англия 28 июля 2021, 17:54 Лестер показал выездную форму на сезон-2021/22 Футболисты английского клуба в гостевых поединках будут выступать в футболках мятного цвета. ФК Лестер 28 июля 2021, 17:54 Лестер на своем официальном сайте представил новый комплект выездной формы на предстоящий сезон-2021/22. Новая форма от компании Adidas выполнена в шахматном стиле и использует цвета мяты. Логотипы спонсоров, как и воротник выполнены в темно-синем цвете. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leicester City (@lcfc) Напомним, в прошедшем сезоне Лестер набрал 66 очков и занял пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команды Лестер Источники ФК Лестер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте