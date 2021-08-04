Англия

Английский защитник "красных дьяволов" может сменить клубную прописку.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл в своем твиттере.

По информации источника, 23-летний англичанин близок к переходу в Астон Виллу, которая возьмет футболиста в аренду на предстоящий сезон.

Также отмечается, что вполне возможно, что Аксель продлит контракт с МЮ перед уходом в состав "львов". В его контракте есть опция продления контракта на один сезон до 2023 года.

Туанзебе выступал в Астон Вилле на правах аренды в 2018 и 2019 годах. Вместе с ним "львы" вернулись из Чемпионшипа в АПЛ.

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