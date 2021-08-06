Англия

Спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн выразил уверенность в том, что Джек Грилиш обязательно поможет команде из Манчестера выйти на новый уровень.

Накануне Манчестер Сити объявил о переходе английского полузащитника Джека Грилиша из Астон Виллы.

Спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн поделился эмоциями о данной сделке, рассказав о всех трудностях перехода.

"Развитие Джека за последние несколько сезонов, как для клуба, так и для страны, было очевидным для всех. Его природный талант вместе с его стремлением к саморазвитию позволили ему стать одним из самых ярких атакующих игроков в современном мировом футболе.

Я уверен, что фанатам понравится его игра за нашу команду. Гвардиоле нравится, как он играет, и мы все считаем, что он идеально подходит для Манчестер Сити. Наш стиль и его стиль идеально подходят. Я с нетерпением жду возможности наблюдать за ним в ближайшие годы.

Все в Манчестер Сити рады, что Джек присоединился к нам, и мы все желаем ему всего наилучшего во время его пребывания здесь", — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, после перехода в стан Манчестер Сити Джек Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории. "Горожане" заплатили на трансфер полузащитника 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сам Грилиш прокомментировал переход в команду Гвардиолы.



