Англия

Наставник "дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер доволен работой клуба в период летнего трансферного окна.

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно подписал контракт с английским полузащитником Джейдоном Санчо, который перебрался в стан "красных дьяволов" из Боруссии Д. Также, вскоре в МЮ должны официально объявить о переходе защитника Рафаэля Варана из Реала.

Наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер высказался о трансферной компании клуба, рассказав, будут ли еще приобретения этим летом.

После подписания Санчо и Варана все остальное станет лишь возможным бонусом. Случиться может всё что угодно, вплоть до различных мелочей. Варан ещё не прошел курс лечения, но с ним все в порядке. Я очень доволен нашими приобретениями.

Разговоры о контракте Погба? Я надеюсь, что каждый игрок думает, что Манчестер Юнайтед — это то место, где можно выиграть трофеи. Поль вернулся, он свеж и всегда на позитиве. Все разговоры, которые у меня были с ним, оказались положительными», — цитирует Сульшера журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед показал выездной комплект формы. В новом сезоне АПЛ подопечные Солскьяера стартуют матче против Лидса, который запланирован на 14 августа.