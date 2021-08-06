Англия

Лионель Месси, якобы, не входит в планы руководства "горожан".

Накануне каталонская Барселона объявила о том, что контракт с аргентинским лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси продлен не будет.

В различных СМИ сразу назвали множество клубов, которые, якобы, готовы подписать звездного футболиста. Среди претендентов активно называют ПСЖ и Манчестер Сити.

Однако, по информации испанского издания Mundo Deportivo, боссы "горожан" не планируют подписывать аргентинца из-за высоких финансовых требований.

Днем ранее Ман Сити объявил о переходе полузащитника Джека Грилиша из Астон Виллы. Футболист сборной Англии стал самым дорогим британским футболистом в истории.

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов начать переговоры с Месси.