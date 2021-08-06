"Святые" не намерены расставаться со своим лидером.
Джеймс Уорд Прауз, getty images
06 августа 2021, 18:59
Астон Вилла не оставляет попыток подписать полузащитника Саутгемптона Джеймса Уорд-Прауса.
Как сообщает издание TheGuardian, "святые" отклонили предложение вилланов и не желают расставаться со своим лидером.
В прошлом сезоне Джеймс Уорд-Праус провел 44 поединка на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.
Отметим, что Астон Вилла ранее подписала контракт с форвардом Саутгемптона Данни Ингзом.
Напомним, что Уорд-Праус забил больше всех голов со штрафных в минувшем сезоне АПЛ.