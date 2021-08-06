Англия

"Святые" не намерены расставаться со своим лидером.

Астон Вилла не оставляет попыток подписать полузащитника Саутгемптона Джеймса Уорд-Прауса.

Как сообщает издание TheGuardian, "святые" отклонили предложение вилланов и не желают расставаться со своим лидером.

В прошлом сезоне Джеймс Уорд-Праус провел 44 поединка на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Отметим, что Астон Вилла ранее подписала контракт с форвардом Саутгемптона Данни Ингзом.

Напомним, что Уорд-Праус забил больше всех голов со штрафных в минувшем сезоне АПЛ.