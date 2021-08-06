Англия

Защитник Манчестер Юнайтед может перебраться в стан "сорок".

Аксель Туанзебе близок к уходу из Манчестер Юнайтед в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, Ньюкасл лидирует в борьбе за английского защитника, опережая Астон Виллу.

В прошлом сезоне Аксель Туанзебе провел за "красных дьяволов" 19 неполных поединков во всех турнирах, в которых он заработал 7 предупреждений.

Напомним, что английский защитник выступал в Астон Вилле на правах аренды в 2018 и 2019 годах. Вместе с ним "львы" вернулись из Чемпионшипа в АПЛ.