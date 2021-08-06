Испания

Президент "сине-гранатовых" объявил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем.

Накануне Барселона объявила о том, что многолетний лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси больше не будет выступать за каталонский клуб и перейдет в другую команду на правах свободного агента.

Президент Барселоны Жоан Лапорта провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, почему руководство Ла Лиги не одобрило новый контракт 34-летнего аргентинца, который ему был предложен.

"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси... Во-первых, я должен признать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что сейчас наши возможности ограничены".

"Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных. Наш долг гораздо больше, чем ожидалось. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен из-за финансового фэйр-плей".

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"В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига [с инвестиционным фондом из Люксембурга], потому что она делает нас должниками на полвека".

"Клуб превыше всего: футболистов, тренеров, директоров. Месси заслуживает наилучшего. Мне жаль, но Барселона сделала все возможное. Мы не хотим порождать ложных надежд", — заявил Лапорта во время пресс-конференции.

Joan Laporta: "No quiero generar falsas esperanzas" pic.twitter.com/rDSv1OHKlD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021

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