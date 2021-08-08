Англия

Алехандро Камано утверждает, что аргентинец счастлив в стане "нерадзурри".

В последние несколько дней в прессе появились слухи о возможном уходе из Интера нападающего Лаутаро Мартинеса, который, якобы, начал рассматривать вариант со сменой клубной прописки ввиду вероятного трансфера своего партнера по атаке Ромелу Лукаку в лондонский Челси.

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы аргентинского форварда, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в Тоттенхэм, который считается главным претендентом на подписание футболиста.

"Лаутаро никогда не будет ссориться с Интером, чтобы покинуть клуб. Никогда. Лаутаро — игрок Интера, и он счастлив в Италии", — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Интер готов расстаться с Лаутаро Мартинесом за 90 миллионов евро, тогда как Тоттенхэм готов удовлетворить финансовые запросы "нерадзурри" и выплатить эту сумму.