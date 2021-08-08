Англия

Тоттенхэм узнал, за сколько сможет приобрести аргентинского нападающего.

Тоттенхэм близок к подписанию Лаутаро Мартинеса: по крайней мере, «шпоры» уже знают, во сколько им обойдется аргентинский нападающий Интера — утверждает The Times.

Чтобы сделать Мартинеса партнером Харри Кейна по атаке, руководству Тоттенхэма придется обеспечить 90 миллионов евро. При этом, если верить источнику, эта цена клуб устраивает.

Если сделка состоится, то Лаутаро станет четвертым летним новичком "шпор" после Кристиано Ромеро (Аталанта, около 55 миллионов евро), Брайана Хиля (Севилья, около 25 миллионов) и Пьерлуиджи Голлини (Аталанта, аренда).

Интересно, что ударный дуэт Кейн — Мартинес может и не состояться, поскольку Манчестер Сити не теряет надежду подписать англичанина.