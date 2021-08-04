Англия

Новое соглашение с бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Алиссоном Бекером.

Сроки нового соглашения с 28-летним бразильцем не разглашаются.

По информации английских СМИ, новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Алиссон выступает за Ливерпуль с лета 2018 года. В минувшей кампании он провел 42 поединка, из которых 15 на ноль. При этом на его счету есть один забитый мяч.

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