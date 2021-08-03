Англия

Полузащитник решил надолго связать свою судьбу с "красными".

Во вторник, 3 августа, в тренировочном лагере Ливерпуля в Эвиане состоялось подписание контракта с клубом полузащитника Фабиньо — сообщил официальный сайт мерсисайдцев.

Подробности соглашения не разглашаются, известно только, что контракт долгосрочный.

"Я рад, что мы подписали этот контракт, – сообщил бразилец. – с самого начала переговоров я не скрывал, что единственной моей целью было остаться в Ливерпуле".

27-летний воспитанник Флуминенсе, в активе которого 17 матчей (0 голов) за национальную сборную Бразилии, выступал за Реал (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Монако (233, 31) и Ливерпуль (122, 3).