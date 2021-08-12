Итальянский полузащитник больше не входит в список интересов лондонцев.
Мануэль Локателли, getty images
12 августа 2021, 19:50
Арсенал отказался от идеи подписании Мануэля Локателли в текущее трансферное окно и переключится на другие цели.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ювентус теперь остается единственным клубом, который претендует на итальянского полузащитника.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее Ювентус вынужден сосредоточиться на Пьяниче из-за срыва переговоров по Локателли.