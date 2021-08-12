Англия

Итальянский полузащитник больше не входит в список интересов лондонцев.

Арсенал отказался от идеи подписании Мануэля Локателли в текущее трансферное окно и переключится на другие цели.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ювентус теперь остается единственным клубом, который претендует на итальянского полузащитника.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее Ювентус вынужден сосредоточиться на Пьяниче из-за срыва переговоров по Локателли.