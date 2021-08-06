"Старая синьора" также рассматривает кандидатуры Ренату Санчеша и Тьемуэ Бакайоко.
Миралем Пьянич, Getty Images
06 августа 2021, 14:32
Переговоры между Ювентусом и Сассуоло по трансферу центрального полузащитника Мануэля Локателли зашли в тупик, поэтому туринцы вынуждены обратить внимание на альтернативные варианты. Об этом сообщает SportMediaSet.
По информации источника, руководство туринского гранда контактировало с агентом хавбека Барселоны Миралема Пьянича, который до переезда на Камп Ноу защищал цвета Ювентуса.
Помимо этого, в шорт-листе у "старой синьоры" находятся Тьемуэ Бакайоко из лондонского Челси, а также Ренату Санчеш из Лилля.
Ранее сообщалось, что в подписании Пьянича также заинтересован миланский Интер.