Италия

"Старая синьора" также рассматривает кандидатуры Ренату Санчеша и Тьемуэ Бакайоко.

Переговоры между Ювентусом и Сассуоло по трансферу центрального полузащитника Мануэля Локателли зашли в тупик, поэтому туринцы вынуждены обратить внимание на альтернативные варианты. Об этом сообщает SportMediaSet.

По информации источника, руководство туринского гранда контактировало с агентом хавбека Барселоны Миралема Пьянича, который до переезда на Камп Ноу защищал цвета Ювентуса.

Помимо этого, в шорт-листе у "старой синьоры" находятся Тьемуэ Бакайоко из лондонского Челси, а также Ренату Санчеш из Лилля.

Ранее сообщалось, что в подписании Пьянича также заинтересован миланский Интер.