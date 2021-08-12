Англия

Бельгийский нападающий — о своем переходе в стан лондонцев.

Ромелу Лукаку поделился эмоциями после возвращения в Челси — нападающий готов добиваться серьезных целей с "пенсионерами".

"Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это был долгий путь для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и более зрелым.

Как вы знаете, мои отношения с этим клубом так много значат для меня. Я поддерживал Челси в детстве, и теперь вернулся, чтобы попытаться помочь им выиграть больше титулов — это потрясающее чувство.

То, как развивается клуб, идеально соответствует моим амбициям в 28 лет после чемпионства в Серии А. Я думаю, что эта возможность появляется в нужное время, и, надеюсь, мы сможем добиться большого успеха вместе.

С тех пор, как я покинул Челси, это был долгий путь, полный взлетов и падений, но этот опыт сделал меня сильнее, и задача состоит в том, чтобы помочь команде выиграть еще несколько трофеев. Не могу дождаться, чтобы начать работу и помочь клубу добиться большего успеха", — приводит слова бельгийца официальный сайт Челси.

Напомним, что болельщики Интера ранее устроили серию акций протеста из-за тогда еще потенциального ухода бельгийского нападающего.