"Шпоры" хотят подписать испанского защитника.
Пау Торрес, getty images
13 августа 2021, 18:53
Тоттенхэм не прекращает работу на трансферном рынке и продолжает работать над усилением оборонительной линии.
Как сообщает издание The Times, лондонский клуб нацелился на защитника Вильярреала Пау Торреса.
Источник утверждает, что Тоттенхэм готов выложить за футболиста порядка 55 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что ранее лондонцы уже совершили дорогостоящее приобретение в оборонительную линию, подписав Кристиана Ромеро.