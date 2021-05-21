Испания

Каталонский клуб намерен усилить линию обороны.

Защитник Вильярреала Пау Торрес попал в сферу интересов очередного европейского гранда.

По информации источника, на испанского футболиста претендует Барселона.

Отступные в контракте 24-летнего игрока составляют 60 миллионов евро, в связи с чем "сине-гранатовым" будет трудно выплатить такую сумму в нынешних условиях. Однако отмечается, что существует вероятность снижения стоимости на защитника.

Ранее сообщалось, что в услугах Торреса заинтересованы мюнхенская Бавария и мадридский Реал.