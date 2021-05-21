Каталонский клуб намерен усилить линию обороны.
Пау Торрес, getty images
21 мая 2021, 11:53
Защитник Вильярреала Пау Торрес попал в сферу интересов очередного европейского гранда.
По информации источника, на испанского футболиста претендует Барселона.
Отступные в контракте 24-летнего игрока составляют 60 миллионов евро, в связи с чем "сине-гранатовым" будет трудно выплатить такую сумму в нынешних условиях. Однако отмечается, что существует вероятность снижения стоимости на защитника.
Ранее сообщалось, что в услугах Торреса заинтересованы мюнхенская Бавария и мадридский Реал.