Испания

"Блаугранас" намерены усилить защитную линию перед начало следующего сезона.

Барселона до старта нового сезона намерена серьезно усилить защитную линию своей команды, сообщает Marca.

По информации источника, руководство "блаугранас" хочет подписать двух центральных защитников. Одним их них, как уже давно известно, станет Эрик Гарсия из Манчестер Сити, который достанется испанскому клубу бесплатно.

Сейчас представители каталонского клуба обратили свои взгляды на Маттейса де Лигта и Пау Торреса из Ювентуса и Вильярреала соответственно.

Главным препятствием для трансфера одного из игроков является высокая трансферная стоимость игроков, что может быть проблемой для "блаугранас", которая и так имеет солидные долги.

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