Англия

Наставник Арсенала прокомментировал неудачу его команды в игре против Брентфорда.

Сезон английской Премьер-лиги накануне стартовал с достаточно громкой неожиданности — дебютант "элитного" первенства Брентфорд сумел на своем поле одержать победу в игре против лондонского Арсенала (2:0).

Брентфорд — Арсенал 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "канониров" Микель Артета уже после матча первого тура был вынужден искать причины неудачного результата игры своих подопечных.

"Очень обидный исход. Арсеналу нужно было начинать сезон совершенно иным способом. Игра в обоих таймах была неоднородной: в первой половине у нас было достаточно моментов, когда мы не были похожи сами на себя, плохо играли на подборе и длинных передачах соперников.

Когда мы пропустили, и игра перешла через экватор, то соперники начали сильно давить на нас, при безумной поддержке толпы на стадионе. Мы создавали свои моменты, но с завершающими ударами в створ были серьезные проблемы.

Могу только поздравить Брентфорд с таким результатом, так как они полностью заслужили его своей игрой. У них за спиной стоят фантастические фанаты, и я не мог это не отметить после нашего поединка.

Арсенал должен реагировать на подобные неудачи, и у меня совершенно нет никакого желания оправдывать своих игроков, или искать поводов для оправдания себя вроде травм футболистов и прочего. Надо повышать свой уровень. Всем нам.

Молодые игроки сегодня играли свои редкие матчи: Балогун дебютировал, а Мартинелли только вернулся из сборной. Они старались, но этого было недостаточно.

Уверен, что против Челси будет совершенно другая игра. Мы проведем анализ, сделаем выводы, и успеем как следует подготовиться", — подытожил испанский наставник.

Матч лондонского Арсенала против Челси на Эмирейтс состоится 22 августа.