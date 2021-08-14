Англия

Лидеры атаки "канониров" ранее не участвовали в первом туре против Брентфорда, который завершился для Арсенала поражением (0:2).

Поединок первого тура английской Премьер-лиги против Брентфорда, повысившегося в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, завершился для Арсенала поражением со счетом 0:2.

В данном противостоянии помочь "канонирам" не смогли одновременно два ключевых нападающих: Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Вместо них на поле вышли молодые Фоларин Балогун и Габриэль Мартинелли, и, примечательно, что именно отсутствие завершающего удара при многочисленных неплохих передачах стало причиной поражения Арсенала.

Что касается Обамеянга и Ляказетт, то их отсутствие связано с плохим самочувствием, при этом, как сообщает журналист Крис Уайтли, участие габонца и француза в матче второго тура АПЛ против лондонского Челси также находится под сомнением.

"Обамеянг и Ляказетт плохо себя чувствуют. Это все, что я могу сказать. Вместо того, чтобы думать об оправданиях, мы думаем о решениях, так что именно этим мы и займемся сегодня", — заявил главный тренер Арсенала Микель Артета после матча.

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