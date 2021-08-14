Специалист рассказал об игре против Лидса.
Солскьяер, Getty Images
14 августа 2021, 19:52
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Лидсом в первом туре АПЛ (5:1).
"Мы победили 5:1. Я не мог просить о большем. Я волновался, как всегда перед первой игрой. Думал, все ли было сделано хорошо в плане физподготовки и тактики? Мы тренировались именно под этот конкретный матч. Фантастический день".
"Я очень доволен нынешним составом. Санчо будет становиться все лучше и лучше, я в этом уверен. Еще несколько игроков вернутся после травм, так что ситуация более чем хорошая".
"Конечно, когда Фернандеш забивает три, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но за эту победу нужно поблагодарить всю команду. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними".
"Еще хочу отметить Гринвуда. Он великолепно развивается. По сравнению с состоянием двухлетней давности он стал настоящим мужиком", — сказал Солскьяер.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.