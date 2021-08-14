Англия

Специалист рассказал об игре против Лидса.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Лидсом в первом туре АПЛ (5:1).

"Мы победили 5:1. Я не мог просить о большем. Я волновался, как всегда перед первой игрой. Думал, все ли было сделано хорошо в плане физподготовки и тактики? Мы тренировались именно под этот конкретный матч. Фантастический день".

"Я очень доволен нынешним составом. Санчо будет становиться все лучше и лучше, я в этом уверен. Еще несколько игроков вернутся после травм, так что ситуация более чем хорошая".

"Конечно, когда Фернандеш забивает три, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но за эту победу нужно поблагодарить всю команду. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними".

"Еще хочу отметить Гринвуда. Он великолепно развивается. По сравнению с состоянием двухлетней давности он стал настоящим мужиком", — сказал Солскьяер.

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