Англия

Нуну Эшпириту Санту похвалил своих подопечных за матч против Манчестер Сити.

Тоттенхэм неожиданно обыграл Манчестер Сити в рамках первого тура АПЛ благодаря голу Сона.

Новый наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который проводил первый официальный матч во главе лондонского клуба, подвел итоги победного матча, похвалив своих подопечных.

Потрясающий стадион! Я впечатлен. Это был хороший день. Мы провели отличную работу перед этим матчем и были вознаграждены. Конечно, не всё прошло идеально, но что касается организации игры и идеи — все было отлично.

С каждым днем я всё больше узнаю футболистов, мы пытаемся установить энергию между нами, которая будет нас двигать вперед. Любому коллективу это необходимо.

Футболу чего-то не хватало всё это время, и с приходом болельщиков это ощущение пропало. Сегодня они есть, а значит, всё в порядке", — цитирует наставника BBC.

Ранее сообщалось, что Гвардиола впервые проиграл четыре выездных матча кряду одному и тому же сопернику.