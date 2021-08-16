Сербский защитник Фиорентины Никола Миленкович может перебраться в Тоттенхэм.
Никола Миленкович. Фото Getty Images
16 августа 2021, 08:40
Лондонский Тоттенхэм активно проявляет интерес к сербскому защитнику Фиорентины Николе Миленковичу.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, "шпоры" могут подписать сербского защитника Николу Миленковича за 18 миллионов евро.
Примечательно, что контракт серба с "фиалками" заканчивается летом следующего года.
Ранее Миленкович был близок к переходу в Вест Хэм, но переговоры с "молотобойцами" сорвались.
Напомним, Марсель хочет выкупить Лиролу у Фиорентины.