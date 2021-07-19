Уругвайский хавбек может сменить клубную прописку.
Найтан Нандес, Getty Images
19 июля 2021, 08:59
Полузащитник Кальяри Найтан Нандес в ближайшее время может перейти в миланский Интер, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство "нерадзурри" на следующей неделе планирует провести встречу с представителями 25-летнего уругвайца и обсудить возможный переход.
Также отмечается, что Интер рассматривает вариант с арендой футболиста с последующим выкупом за 20-25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Нандес провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
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