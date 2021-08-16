Англия

Испанский защитник интересен миланскому Интеру и мадридскому Атлетико.

Испанский защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Goal.com со ссылкой на The Athletic, футболист попал в немилость к Микелю Артете в Арсенале, поэтому ищет различные варианты ухода из лондонского клуба.

К слову, интерес к испанскому защитнику приписывают миланскому Интеру и мадридскому Интеру.

В прошлом сезоне Эктор отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов расстаться с Обамеянгом.