Испанский защитник интересен миланскому Интеру и мадридскому Атлетико.
Эктор Бельерин. Фото Getty Images
16 августа 2021, 13:30
Испанский защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Goal.com со ссылкой на The Athletic, футболист попал в немилость к Микелю Артете в Арсенале, поэтому ищет различные варианты ухода из лондонского клуба.
К слову, интерес к испанскому защитнику приписывают миланскому Интеру и мадридскому Интеру.
В прошлом сезоне Эктор отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов расстаться с Обамеянгом.