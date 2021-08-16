Англия

Вскоре об этом должны объявить официально.

Центральный полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака в летнее трансферное окно связывался с потенциальным переездом в итальянскую Серию А. 28-летнего швейцарца пыталась подписать Рома, новый главный тренер которой Жозе Моуриньо лично хотел видеть футболиста в своей команде.

Впрочем, "канониров" не устроило предложение римской команды, и они приняли решение продлить со своим бывшим капитаном контракт, который истекал летом 2023 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новая сделка Арсенала с 28-летним швейцарцем будет рассчитана до лета 2025 года. Финансовые детали нового соглашения не уточняются, но утверждается, что вскоре лондонский клуб объявит о продлении контракта с Джакой официально.

В прошлом сезоне Гранит провел за Арсенал 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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