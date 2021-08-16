Защитник следующий сезон проведет в стане "клинков".
Бен Дэвис, getty images
16 августа 2021, 22:32
Ливерпуль отпустил Бена Дэвиса в Шеффилд Юнайтед в рамках арендного соглашения, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных".
Срок договоренности между мерсисайдским клубом и "клинками" рассчитан на один год.
В прошлом сезоне Бен Дэвис провел 19 поединков в Чемпионшипе за Престон, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что ранее Ливерпуль достиг соглашения с Хендерсоном о продлении контракта.