Англия

Опытный англичанин может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

Бывший полузащитник сборной Англии Фил Ягелка в ближайшее время может подписать контракт с Дерби, который выступает в Чемпионшипе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб рассчитывает подписать краткосрочный контракт с 38-летним футболистом и заявить его до среды, 18 августа, когда "бараны" должны сыграть матч против Халл Сити.

В прошедшем сезоне Ягелка выступал за Шеффилд Юнайтед в АПЛ, где провел 12 матчей.

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