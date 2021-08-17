Опытный англичанин может продолжить карьеру в Чемпионшипе.
Фил Ягелка, Getty Images
17 августа 2021, 12:24
Бывший полузащитник сборной Англии Фил Ягелка в ближайшее время может подписать контракт с Дерби, который выступает в Чемпионшипе. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб рассчитывает подписать краткосрочный контракт с 38-летним футболистом и заявить его до среды, 18 августа, когда "бараны" должны сыграть матч против Халл Сити.
В прошедшем сезоне Ягелка выступал за Шеффилд Юнайтед в АПЛ, где провел 12 матчей.
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