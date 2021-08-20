Англия

Тренер не видит футболиста в своей схеме.

Полузащитник английского Тоттенхэма Танги Ндомбеле покинет клуб до закрытия трансферного окна.

Как сообщает журналист Фабрисио Романо, французский хавбек не входит в планы тренера "шпор" Нуну Эшпиринту Санту.

В ближайшие 12 дней лондонский клуб будет пытаться продать Ндомбеле. Вариант с арендой не рассматривается.

В текущем сезоне футболист на поле не выходил. Хотя в прошлом году Ндомбеле сыграл за Тоттенхэм 46 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.

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