Англия

Наставник "шпор" поделился мыслями о полузащитнике своего клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о своих футболистах после победы над Уиком Уондерерз.

"Если бы матч перешел в дополнительное время, то это было бы плохо для обеих команд. Во втором тайме мы усилили игру заменами и забили гол, который вывел нас в следующий раунд.

Ндомбеле своей креативностью обостряет игру. Его пытались опекать персонально, но он справился с этим, да еще и забил.

Все игроки сыграли хорошо. Наш настрой с первой минуты был отменным, у вышедших на замену тоже было желание внести свой вклад, так что в целом команда показала хороший футбол", – цитирует Моуриньо BBC.

Ранее Жозе Моуриньо рассказал о прогрессе полузащитника Тонги Ндомбеле.