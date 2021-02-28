Англия

Футболисту не нравились методы работы аргентинца.

Полузащитник английского Тоттенхэма Танги Ндомбеле вспомнил о тренировках прим Маурисио Почеттино.

"У Почеттино очень тяжелые тренировки. После них Хотел уехать во Францию, звонил друзьям. Я даже не не сомневаюсь, что в моих травмах была вина Почеттино и его методов работы. Я нуждался в адаптации, мое тело нуждалось в этом после переезда в Англию.

Я хотел уйти и был близок к этому. Говорил с Леви об этом. Он сказал, что не хотел бы меня отпускать и заявил, что все мои проблемы из-за упрямства. После этой встречи я понял, что нужно пытаться себя проявить тут. До этого такие мысли не приходили ко мне в голову", — цитирует Ндомбеле The Guardian.

Напомним, Ндомбеле перебрался в стан "шпор" из французского Лиона в 2019 году. В текущем сезоне он сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.