Футболисту не нравились методы работы аргентинца.
Танги Ндомбеле, getty images
28 февраля 2021, 00:31
Полузащитник английского Тоттенхэма Танги Ндомбеле вспомнил о тренировках прим Маурисио Почеттино.
"У Почеттино очень тяжелые тренировки. После них Хотел уехать во Францию, звонил друзьям. Я даже не не сомневаюсь, что в моих травмах была вина Почеттино и его методов работы. Я нуждался в адаптации, мое тело нуждалось в этом после переезда в Англию.
Я хотел уйти и был близок к этому. Говорил с Леви об этом. Он сказал, что не хотел бы меня отпускать и заявил, что все мои проблемы из-за упрямства. После этой встречи я понял, что нужно пытаться себя проявить тут. До этого такие мысли не приходили ко мне в голову", — цитирует Ндомбеле The Guardian.
Напомним, Ндомбеле перебрался в стан "шпор" из французского Лиона в 2019 году. В текущем сезоне он сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.
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