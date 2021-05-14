Мадридцы хотят подписать французского полузащитника.
Танги Ндомбеле, getty images
14 мая 2021, 20:09
Реал планирует усилить центр поля в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации источника, "Королевский клуб" нацелился на полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле.
В текущем сезоне французский футболист провел 44 поединка, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что в прошлом году Ндомбеле остался в Тоттенхэме, несмотря на интерес со стороны Интера и Ювентуса.