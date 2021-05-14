Испания

Мадридцы хотят подписать французского полузащитника.

Реал планирует усилить центр поля в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, "Королевский клуб" нацелился на полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле.

В текущем сезоне французский футболист провел 44 поединка, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что в прошлом году Ндомбеле остался в Тоттенхэме, несмотря на интерес со стороны Интера и Ювентуса.