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Манчестер Сити - Норвич, Getty Images
21 августа 2021, 20:59
Манчестер Сити в рамках поединка второго тура английской Премьер-лиги разгромил Норвич (5:0).
Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли результативные удары в исполнении Грилиша, Ляпорта, Стерлинга и Мареза, а еще один мяч записан на вратаря "канареек" Крула.
Обзор матча:
Манчестер Сити - Норвич 5:0
Голы: Крул (АГ), 7, Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Стерлинг, 61).
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Рупп (Маклин, 46), Ле-Мелу, Гилмор, Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 77).
Предупреждение: Гюндоган.