Англия

Для "чаек" это вторая победа в нынешнем сезоне.

Брайтон в поединке второго тура английской Премьер-лиги на своем поле обыграл Уотфорд со счетом 2:0.

Победу команде Грэма Поттера принесли точные удары в исполнении Шейна Даффи и Нила Мопе, которые отметились голами в первом тайме.

Для "чаек" это вторая победа в нынешнем сезоне АПЛ, а у Уотфорда три балла после двух туров.

Брайтон — Уотфорд 2:0

Голы: Даффи, 10, Мопе, 41.

Брайтон: Роберт Санчес — Данк, Даффи, Уэбстер — Гросс, Биссума, Лаллана (Модер, 80), Макаллистер, Марч — Троссард (Мвепу, 72), Мопе (Коннолли, 46).

Уотфорд: Бахманн — Масина, Кабаселе, Трост-Эконг, Кэткарт (Кинг, 65) — Этебо — Сема (Дини, 78), Луза (Кучо, 46), Клеверли, Сарр — Бонавентуре.

Предупреждения: Уэбстер, Даффи, Мвепу, Марч.