Англия

28-летний англичанин впервые тренировался с партнерами по команде.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн возобновил тренировки со "шпорами", сообщает Sky Sports.

По информации источника, 28-летний англичанин впервые в нынешнем сезоне тренировался вместе с партнерами по команде.

До этого форвард сборной Англии находился на самоизоляции после возвращения из отпуска.

Ранее сообщалось, что Кейн отказывался возобновлять тренировки с лондонским клубом на фоне его возможного трансфера в Манчестер Сити. Позже сам футболист назвал эту информацию неправдой.

Свой следующий матч Тоттенхэм проведет против Вулверхэмптона во втором туре АПЛ. Игра состоится 22 августа в 16:00.