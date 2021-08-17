28-летний англичанин впервые тренировался с партнерами по команде.
Харри Кейн, Getty Images
17 августа 2021, 15:38
Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн возобновил тренировки со "шпорами", сообщает Sky Sports.
По информации источника, 28-летний англичанин впервые в нынешнем сезоне тренировался вместе с партнерами по команде.
До этого форвард сборной Англии находился на самоизоляции после возвращения из отпуска.
Ранее сообщалось, что Кейн отказывался возобновлять тренировки с лондонским клубом на фоне его возможного трансфера в Манчестер Сити. Позже сам футболист назвал эту информацию неправдой.
Свой следующий матч Тоттенхэм проведет против Вулверхэмптона во втором туре АПЛ. Игра состоится 22 августа в 16:00.