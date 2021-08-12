Англия

"Горожане" готовы существенно увеличить свои потенциальные траты, если Тоттенхэм изменит свою позицию по английскому форварду.

Манчестер Сити по-прежнему надеется заполучить в летнее трансферное окно нападающего Харри Кейна, выступающего за Тоттенхэм, однако главной проблемой к осуществлению данного перехода является нежелание "шпор" расставаться со своим лидером.

Впрочем, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "горожане" готовы сделать клубу из Северного Лондона официальное предложение в размере 150 миллионов евро, если руководство "шпор" все-таки изменит свою первоначальную позицию и согласится продать 28-летнего англичанина.

Напомним, что сумма первого предложения Ман Сити по Кейну составляла чуть менее 118 миллионов евро (100 миллионов фунтов), однако боссы Тоттенхэма наотрез отказались вести переговоры ввиду своего нежелания отпускать лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона АПЛ.

Руководство Сити на данном этапе выбрало выжидательную стратегию, чтобы подобрать идеальный момент для нового предложения по Харри Кейну на улучшенных финансовых условиях.

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