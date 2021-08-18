Лига конференций

Нападающий надеется до закрытия трансферного окна перейти в Манчестер Сити.

Тоттенхэм не рассчитывает на Харри Кейна в раунде плей-офф Лиги конференций — сообщает Sky Sports.

Имя капитана отсутствует в списке 25-ти футболистов, отправляющихся в Португалию на первый матч против Пасуш Феррейры. Кейн, не теряющий надежду перейти в Манчестер Сити, будет поддерживать форму в Лондоне самостоятельно.

Матч Пасуш Ферейра — Тоттенхэм состоится в четверг, 19 августа. Начало в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что 17 августа Харри возобновил тренировки с Тоттенхэмом.