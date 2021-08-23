Англия

Испанский полузащитник переберется в английский чемпионат.

Брайтон работает над усилением состава в текущее летнее трансферное окно и обратил внимание на Марка Кукурелью.

Как сообщает издание Cope, "чайки" готовы выложить за испанского полузащитника из Хетафе порядка 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне-2020/2021 Марк Кукурелья отметился тремя забитыми голами и отдал две голевые передачи.

Напомним, что главный тренер Атлетико Диего Симеоне хочет, чтобы мадридский клуб купил Кукурелью у Хетафе.