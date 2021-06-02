Наставник мадридского клуба видит в испанце отличное усиление левого фланга.
Марк Кукурелья, getty images
02 июня 2021, 14:04
Полузащитник Хетафе Марк Кукурелья попал в сферу интересов Атлетико.
По информации источника, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне хочет усилить именно левый фланг. В прошлом сезоне ему приходилось импровизировать, имея только одного игрока в роли латераля — Ренана Лоди.
22-летний хавбек, завершивший свой второй сезон в Хетафе, может занять любую из позиций на левом фланге, включая позиции латераля, вингера и левого полузащитника.
Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро, однако сам трансфер может обойтись мадридскому клубу в 15 млн. При этом, в сделку могут войти другие игроки.
Отметим, что Хетафе должен будет заплатить 10% от суммы трансфера Барселоне.
В минувшем сезоне-2020/2021 Кукурелья забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Барселона объявила об обратном трансфере защитника Бетиса.