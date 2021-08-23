"Горожане" хотят получить ясность в переговорах.
Харри Кейн, getty images
23 августа 2021, 19:59
Манчестер Сити планирует провести финальные переговоры с Тоттенхэмом относительно перехода Харри Кейна.
Как сообщает издание Telegraph, "горожане" предложат за английского нападающего порядка 150 миллионов евро.
Источник утверждает, что Дэниел Леви по-прежнему не собирается отпускать капитана Тоттенхэма и откажется Манчестер Сити.
В прошлом сезоне форвард отыграл 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач.
Напомним, что Харри Кейн входит в список интересов Манчестер Юнайтед на следующее лето.