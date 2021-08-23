Манчестер Сити планирует провести финальные переговоры с Тоттенхэмом относительно перехода Харри Кейна.

Как сообщает издание Telegraph, "горожане" предложат за английского нападающего порядка 150 миллионов евро.

Источник утверждает, что Дэниел Леви по-прежнему не собирается отпускать капитана Тоттенхэма и откажется Манчестер Сити.

В прошлом сезоне форвард отыграл 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач.

Напомним, что Харри Кейн входит в список интересов Манчестер Юнайтед на следующее лето.