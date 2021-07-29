Испания

Испанская команда настаивает на чистой оплате без включения в сделку игроков "синих".

Защитник Севильи Жюль Кунде может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах 22-летнего француза заинтересован лондонский Челси, с которым футболист уже согласовал контракт.

Однако испанский клуб намерен получить за своего футболиста 80 миллионов евро. "Синие" не готовы расстаться с такой суммой, но готовы включить в сделку своего защитника Курта Зума, что может снизить сумма трансфера до 45 миллионов евро.

Тем не менее, Севилья настаивает на чистой трансферной сумме без включения каких-либо игроков.

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