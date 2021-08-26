Англия

Специалист признался, что хочет поработать со сборными.

Испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может уйти с поста наставника "горожан".

Специалист не исключил вариант ухода из Ман Сити по истечению контакта — в 2023 году. Испанец признался, что хочет попробовать свои силы в работе с национальной сборной, уйдя из клубного футбола.

"Если у меня будет такой шанс, то следующий шаг в моей карьере — это работа со сборной. После семи лет в Манчестер Сити я думаю, что мне нужно сделать паузу. Хочу сделать перерыв, чтобы посмотреть, чего нам удалось достичь.

Я бы хотел тренировать какую-то сборную в Южной Америке, в Европе. Я хотел бы выступить на Копа Америка и получить этот опыт", заявил Гвардиола в интервью Sky Sports.

Напомним, Гвардила возглавил Манчестер Сити летом 2016 года. Также испанец известен по своей работе в Барселоне и Баварии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити забавно отреагировал на выход Шахтера в Лигу чемпионов.