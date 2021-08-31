Полузащитник уверяет, что "красные дьяволы" способны бороться за трофеи в этом сезоне.
Поль Погба. Фото Getty Images
31 августа 2021, 08:53
Нынешнее трансферное окно Манчестер Юнайтед может занести себе в актив. "Красные дьяволы" подписали защитника Реала Рафаэля Варана, полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо и вернули португальского форварда Криштиану Роналду.
Один из лидеров манчестерского коллектива Поль Погба оценил трансферную компанию клуба, заявив, что это самый сильный МЮ, в котором он играл.
"У Манчестер Юнайтед всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи.
Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне", — приводит слова француза TV2
Ранее сообщалось, что Лидс согласовал с МЮ трансфер Джеймса.