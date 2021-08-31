Англия

Португалец высказался о своем возвращении в Манчестер.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Португалец рассказал, что для него значит возвращение в Манчестер, тепло поприветствовал фанатов английского клуба.

"Манчестер Юнайтед — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на Олд Траффорд перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — приводит слова Роналду клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что по информации СМИ, Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Португалец, вероятно, будет получать в МЮ 480 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в Манчестер. По официальной информации, "красные дьяволы" заплатят клубу из Турина 15 миллионов евро подлежащее выплате в течение пяти финансовых лет и 8 миллионов в качестве бонусов.