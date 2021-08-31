Англия

Бразильский защитник продолжит свою карьеру в АПЛ.

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Барселоны Эмерсоном Роялом.

Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до лета 2026 года. В составе "шпор" футболист будет выступать по 12-м номером. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эмерсон выступал за Бетис, в котором провел 34 матча в Ла Лиге, в которых отметился одним голом. Также он отыграл три игры в текущем сезоне за "блаугранас".

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