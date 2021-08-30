Испанский защитник может перебраться в Ла Лигу.
Эктор Бельерин, getty images
30 августа 2021, 18:36
Барселона рассматривает варианты изменений на правом фланге обороны в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" собираются оформить переход Эктора Бельерина в том случае, если продадут Эмерсона.
В прошлом сезоне испанский защитник отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.
Напомним, что ранее Эктор Бельерин изъявил желание покинуть Арсенал из-за конфликта с Микелем Артетой.