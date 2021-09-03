Англия

Футболист может остаться играть в Лондоне.

Ивуариский защитник Серж Орье, который расторг контракт с Тоттенхэмом, может продолжить карьеру в Арсенале.

28-летний футболист хочет остаться в Англии, и Арсенал — один из многих клубов, которые раздумывают над его подписанием.

Контракт Орье со "шпорами" истекал в конце сезона, однако игрок заявил клубу о своем намерении уйти в летнее трансферное окно.

Отметим, что в последние часты трансферного окна Арсенал подписал правого защитника Болоньи Такэхиро Томиясу.

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